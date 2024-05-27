Атака на російську РЛС за майже дві тисячі кілометрів від кордону: з'явились супутникові фото наслідків удару БПЛА
Київ • УНН
Супутникові знімки показують сліди можливої атаки безпілотника на російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії, розташовану за 1800 км від українського кордону.
У мережі з'явились супутникові знімки російської станції РЛС "Воронеж-М", яка знаходиться за 1800 кілометрів від кордону Україною, після атаки безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на проєкт Радіо Свобода Схеми.
Деталі
На фото від 27 травня можна побачити, що на території РЛС з’явилися темні плями, яких раніше не було. Журналісти припускають, що це сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.
Водночас у "Схемах" зазначили, що роздільна здатність фото не дає змоги оцінити ступінь можливого ураження російської станції.
Доповнення
"Воронеж М" є складовою сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет.
Ця РЛС працює має дальність виявлення цілей до 6000 км.
Нагадаємо
Джерела УНН підтверджують, що безпілотник ГУР встановив рекорд, атакувавши радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" на відстані в понад 1800 кілометрів.