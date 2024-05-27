Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА

В сети появились спутниковые снимки российской станции РЛС "Воронеж-М", которая находится в 1800 километрах от границы Украины, после атаки беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Схемы.

Детали

На фото от 27 мая можно увидеть, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было. Журналисты предполагают, что это следы пожара в результате попадания БПЛА.

В то же время в "Схемах" отметили, что разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

Дополнение

"Воронеж М" является составляющей семейства российских стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет.

Эта РЛС работает имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Напомним

Источники УНН подтверждают, что беспилотник ГУР установил рекорд, атаковав радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" на расстоянии в более 1800 километров.