Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою
Київ • УНН
Українські розвідники спалили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" поблизу російсько-українського кордону, вивели з ладу радар та завдали втрат особовому складу.
Українські розвідники завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2" в районі російсько-українського кордону. Це сталося 13 лютого. Працювала група спецпризначенців ГУР МО України "Гуси-9", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що "Каста-2Е2" ― це рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для:
- контролю повітряного простору;
- визначення координат;
- розпізнавання повітряних цілей.
За даними ГУР, ця станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО.
Дальність виявлення ― до 150 км.
Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.
До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над бєлгородською та, ймовірно, курською та воронезькою областями рф.
ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"14.02.24, 10:09 • 26571 перегляд