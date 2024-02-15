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Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою

Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою

Київ • УНН

 • 26185 перегляди

Українські розвідники спалили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" поблизу російсько-українського кордону, вивели з ладу радар та завдали втрат особовому складу.

Українські розвідники завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2" в районі російсько-українського кордону. Це сталося 13 лютого. Працювала група спецпризначенців ГУР МО України "Гуси-9", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що "Каста-2Е2" ― це рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду. Вона призначена для:

  • контролю повітряного простору; 
  • визначення координат; 
  • розпізнавання повітряних цілей.

За даними ГУР, ця станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі  на систему управління ППО.

Дальність виявлення ―  до 150 км.

Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

 До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над  бєлгородською та, ймовірно, курською та воронезькою областями рф.

відзначили в ГУР.

ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"14.02.24, 10:09 • 26571 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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