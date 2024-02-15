Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой

Украинские разведчики нанесли удары по российской станции радиолокации "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы. Это произошло 13 февраля. Работала группа спецназовцев ГУР МО Украины "Гуси-9", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что "Каста-2Е2" - это подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора. Она предназначена для:

контроля воздушного пространства;

определение координат;

распознавание воздушных целей.

По данным ГУР, эта станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.

Дальность обнаружения - до 150 км.

В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.

До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ. отметили в ГУР.

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