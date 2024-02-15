Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой
Киев • УНН
Украинские разведчики сожгли российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы, вывели из строя радар и нанесли потери личному составу.
Украинские разведчики нанесли удары по российской станции радиолокации "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы. Это произошло 13 февраля. Работала группа спецназовцев ГУР МО Украины "Гуси-9", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает УНН.
Детали
Отмечается, что "Каста-2Е2" - это подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора. Она предназначена для:
- контроля воздушного пространства;
- определение координат;
- распознавание воздушных целей.
По данным ГУР, эта станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.
Дальность обнаружения - до 150 км.
В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.
До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.
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Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой
Украинские разведчики сожгли российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы, вывели из строя радар и нанесли потери личному составу.
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