Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене

Стратегический сектор украинской авиации может быть делегирован рискованным распорядителям. Решение Госавиаслужбы о передаче контроля над ремонтом вертолетов Ми-8 иностранной компании, которую связывают с российским ВПК, всколыхнуло авиационное сообщество. На фоне этого политики предупреждают об экономических рисках и рисках безопасности и подчеркивают необходимость проведения проверок, не исключая признаков государственной измены, пишет УНН.

Детали

Под угрозой уничтожения оказался целый сегмент отечественного авиапрома – техническое обслуживание вертолетов Ми-8, которых в мире эксплуатируется около 2 400 единиц. Основными центрами по ремонту, модернизации и поддержанию летной годности этих машин до сих пор являются Украина и Россия. Лидерство в этом сегменте имеет стратегическое значение, ведь речь идет о международных контрактах, налоговых поступлениях, сохранении ключевых технологий, научно-исследовательских разработок, кадрового потенциала и, наконец, обороноспособности страны.

Украина была и, несмотря на вызовы войны, остается лидером авиационной отрасли на мировом рынке в целом. Однако внутренняя ситуация и решения отдельных государственных структур ставят этот статус под угрозу. В частности, Госавиаслужба под руководством Александра Бильчука передала право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 (Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1) иностранной компании, хотя на эти полномочия претендовали и украинские предприятия с необходимыми компетенциями. Это создает зависимость работы отечественных специалистов от иностранного субъекта, который теперь должен согласовывать любые работы с Ми-8.

По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, такое решение наносит экономический ущерб и является особенно неприемлемым в военное время.

Это однозначно экономически нецелесообразно и недопустимо, тем более во время войны. И вдвойне сложнее, когда речь идет об авиационной технике – будь то военная или гражданская двойного назначения, – это недопустимо. Тем более если есть отечественные сертифицированные и профессиональные компании, а в Украине такие действительно есть – отметил нардеп.

Ситуация с Ми-8 получила огласку собственно после того, как стало известно, что иностранной компанией, которую выбрали в Госавиаслужбе, оказалась частная компания AAL Group Ltd, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone, – то есть иностранный субъект, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что AAL Group Ltd связывают с россией, ведь ее вероятным конечным бенефициаром может быть компания "Вертолеты России", которая входит в состав государственного оборонного концерна "Ростех".

Кроме того, AAL Group Ltd фигурирует в схемах поставок вертолетов и комплектующих в Афганистан и Ирак в сотрудничестве со структурами российского ВПК. Параллельно в рамках российских пропагандистских кампаний, в частности на ресурсе Afghanistan.ru, компанию упоминали в контексте якобы "украинского следа" в обслуживании вертолетов Ми-171 в Афганистане и таким образом пытались представить ее как украинскую сторону и переложить ответственность за серию технических инцидентов с этих вертолетов с России на Украину.

"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании

Все совокупные факты этой истории, по мнению украинских экспертов, требуют немедленной проверки и реагирования на высшем уровне.

Нардеп Михаил Цымбалюк пояснил, что передача важных для Украины полномочий иностранным компаниям в условиях военного положения должна была бы быть возможной только после выводов и проверок со стороны Службы безопасности Украины и внешней разведки, чтобы исключить риски со стороны страны-агрессора. Учитывая все выявленные обстоятельства, он подчеркнул необходимость немедленного вмешательства правительства и проведения комплексной проверки для установления ответственных.

Должна быть проведена Кабинетом Министров немедленная служебная проверка, в случае установления виновных – привлечение их к ответственности, чтобы в будущем не допускать таких случаев. Потому что здесь, возможно, и "пахнет" государственной изменой. Должна быть профессиональная проверка – отметил Михаил Цымбалюк.

Выразил обеспокоенность из-за ситуации еще один парламентарий, народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Здебский, подчеркнув, что из-за общественного беспокойства и рисков для нацбезопасности решение Госавиаслужбы следует тщательно проанализировать, а компетентным органам – дать правовую оценку.

"Конечно, при принятии решений должен присутствовать здравый смысл, а не просто так. (…) Надо это изучать и принимать соответствующие решения. На это должны дать ответ Служба безопасности Украины и Национальная полиция", – прокомментировал Юрий Здебский.

Нардеп также отметил, что делать окончательные выводы рано, ведь решение Госавиаслужбы могло приниматься с учетом различных факторов. Он не исключил возможных лоббистских влияний или недоразумений, но подчеркнул, что "у каждого своя правда". Здебский добавил, что может поднять этот вопрос на ближайшем заседании парламентского комитета, чтобы выяснить все детали и получить полную картину.

Итак, представляется, что передача Госавиаслужбой права согласовывать ремонтные работы для стратегической авиационной техники иностранной компании, которую связывают с государством-агрессором, может быть не просто управленческой ошибкой, а решением, непосредственно создающим угрозы национальной безопасности. Речь идет о фактическом выводе из-под украинского контроля критически важного сегмента оборонной инфраструктуры. В случае, если AAL Group Ltd будет действовать в интересах россии, последствия будут катастрофическими: Украина потеряет не только прибыльный сектор международного рынка технического обслуживания и ремонта Ми-8, но и контроль над технологиями, конструкторской школой, кадровым потенциалом и производственными цепочками, которые формировались десятилетиями. Это будет означать ослабление обороноспособности, отток высококвалифицированных специалистов и подрыв позиций Украины как мирового лидера в сфере вертолетостроения и авиаремонта.

Напомним

Ранее эксперты объясняли, что техническое сопровождение документации зависит от наличия действующих полномочий от разработчика типа вертолета. Не исключено, что именно AAL Group Ltd имела актуальный доступ к новейшей технической документации для Ми-8, учитывая возможные рабочие связи с российским оборонным холдингом "Вертолеты России".

Речь шла и о том, что в условиях войны решение Госавиаслужбы по Ми-8 может иметь значительно более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. В частности, существует риск попадания данных о техническом состоянии и боевой готовности украинских вертолетов в руки государства-агрессора, опасность установления средств контроля или осуществления саботажа через доступ к ремонтным процессам или технической документации и другие негативные последствия.