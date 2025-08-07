$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5512 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 34970 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38285 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62209 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86043 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64496 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43099 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44314 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55970 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11784 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28386 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 34871 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38195 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62897 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62933 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119932 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130060 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122057 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133415 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании

Киев • УНН

 • 5518 просмотра

Народные депутаты выразили жесткую реакцию на решение Госавиаслужбы о передаче сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd из ОАЭ. Компания, зарегистрированная в офшорной зоне, может быть связана с российским оборонно-промышленным комплексом, что создает угрозу национальной безопасности Украины.

"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании

Передача права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, вызвала жесткую реакцию со стороны народных депутатов. В парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны решение Госавиаслужбы уже назвали угрожающим для государства и требуют его отменить, пишет УНН.

Детали

По словам народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку критически важные полномочия переданы иностранной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированной в оффшорной зоне. К тому же, по имеющейся информации, эта компания может быть связана с российской федерацией, что создает прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Это решение не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Фактически, Государственная авиационная служба – это центральный орган исполнительной власти, который мог перебрать на себя полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолете Ми-8. Надо сказать, что это главный вертолет, который эксплуатируется всеми главными составляющими сектора безопасности и обороны Украины 

– отметил нардеп.

Федор Вениславский также сообщил, что уже поднял вопрос передачи важных полномочий иностранной компании перед компетентными органами и премьер-министром Украины и подчеркнул, что сделал это сразу после ознакомления с решением Госавиаслужбы, которое вызвало серьезное беспокойство.

Я обратился в тот же день в Службу безопасности Украины с депутатским обращением. На следующий день обратился к премьер-министру Украины Юлии Анатольевне Свириденко, чтобы они рассмотрели этот вопрос на заседании Кабинета министров Украины, срочно отменили это антигосударственное решение Государственной авиационной службы и отстранили господина Бильчука от должности руководителя Государственной авиационной службы 

– подчеркнул член Комитета ВРУ по нацбезопасности.

Подытоживая, стоит отметить, что в нынешних условиях войны передача полномочий по обслуживанию стратегической авиатехники иностранным структурам без тщательной проверки создает риски для Украины. Речь идет, в частности, об утечке чувствительной информации в страну-агрессора, риске саботажа ремонта Ми-8 и зависимости оборонной сферы от внешних структур. Этот вопрос требует немедленной, прозрачной и взвешенной реакции со стороны Кабинета Министров Украины и компетентных органов, ведь речь идет не только о процедурных решениях, а о защите национальной безопасности и ключевых стратегических интересов страны.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 и делегированию соответствующих функций определенному субъекту. В то же время в публичном сообщении не было указано названия компании, которой переданы критически важные полномочия.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. Кроме того, по данным из открытых источников, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть российская компания "Вертолеты России", которая входит в состав государственного оборонного концерна "Ростех".

В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия – включая те, что обслуживают боевые вертолеты для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности – обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации Ми-8 с иностранной компанией. Речь идет, в частности, о согласовании технической документации, спецификаций ремонтов, состояния отдельных бортов, объемов работ и другой чувствительной информации оборонного характера.

Комментируя ситуацию, эксперты отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации о боевых модификациях этих вертолетов, структуре полетов и технических особенностях воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.

Таким образом, решение Госавиаслужбы вызывает не только вопросы относительно национальной безопасности, но и ставит под сомнение поддержку отечественного авиационного производителя.

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаТехнологии
Служба безопасности Украины
Ми-8
Объединенные Арабские Эмираты
Украина