"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії

Передача права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії, яку пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом, викликала жорстку реакцію з боку народних депутатів. У парламентському Комітеті з питань нацбезпеки та оборони рішення Державіаслужби вже назвали загрозливим для держави та вимагають його скасувати, пише УНН.

Деталі

За словами народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки критично важливі повноваження передано іноземній компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрованій в офшорній зоні. До того ж, за наявною інформацією, ця компанія може бути пов’язана з російською федерацією, що створює пряму загрозу національній безпеці України.

Це рішення, воно не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Фактично, Державна авіаційна служба – це центральний орган виконавчої влади, який міг перебрати на себе повноваження щодо супроводу ремонтної документації на вертольоті Ми-8. Треба сказати, що це головний вертоліт, який експлуатується всіма головними складовими сектору безпеки і оборони України – зазначив нардеп.

Федір Веніславський також повідомив, що вже порушив питання передачі важливих повноважень іноземній компанії перед компетентними органами та прем’єр-міністром України і наголосив, що зробив це одразу після ознайомлення з рішенням Державіаслужби, яке викликало серйозне занепокоєння.

Я звернувся в той же день до Служби безпеки України з депутатським зверненням. Наступного дня звернувся до прем'єр-міністра України Юлії Анатоліївни Свириденко, щоб вони розглянули це питання на засіданні Кабінету міністрів України, терміново скасували це антидержавне рішення Державної авіаційної служби і відсторонили пана Більчука від посади керівника Державної авіаційної служби – наголосив член Комітету ВРУ з нацбезпеки.

Підсумовуючи, варто зазначити, що у нинішніх умовах війни передача повноважень із обслуговування стратегічної авіатехніки іноземним структурам без ретельної перевірки створює ризики для України. Йдеться, зокрема про витік чутливої інформації до країни-агресора, ризик саботажу ремонту Ми-8 та залежність оборонної сфери від зовнішніх структур. Це питання потребує негайної, прозорої та виваженої реакції з боку Кабінету Міністрів України та компетентних органів, адже йдеться не лише про процедурні рішення, а про захист національної безпеки та ключових стратегічних інтересів країни.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 та делегування відповідних функцій визначеному суб’єкту. Водночас у публічному повідомленні не було вказано назви компанії, якій передано критично важливі повноваження.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Крім того, за даними з відкритих джерел, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки – зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації Ми-8 з іноземною компанією. Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Таким чином, рішення Державіаслужби викликає не лише запитання щодо національної безпеки, а й ставить під сумнів підтримку вітчизняного авіаційного виробника.