Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента

Вчера, 7 августа, стало известно, что мужчина произвел несколько выстрелов из оружия в ресторане быстрого питания "МакДональдз" в Черкассах. Мужчину задержали и госпитализировали, так как он получил ранения в результате своих действий. Как стало известно УНН из собственных источников в полиции – задержанный – военнослужащий, который находился в СЗЧ.

Детали

Он произвел несколько выстрелов в потолок из газового пистолета, после чего порезал себе шею острым предметом.

На сегодняшний день задержанный находится в больнице. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Следователи полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Мотивы содеянного устанавливаются.

Напомним

Накануне, 7 августа, в Черкассах произошла стрельба в заведении питания. Силами спецподразделения КОРД мужчину задержали, больше никто не пострадал.

