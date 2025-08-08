$41.460.15
Эксклюзив
09:44 • 8540 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 10080 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 9364 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 15505 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 13401 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 32473 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 40026 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27923 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89318 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62774 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента

Киев • УНН

 • 8616 просмотра

Задержанный оказался военнослужащим, находившимся в СЗЧ.

Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента

Вчера, 7 августа, стало известно, что мужчина произвел несколько выстрелов из оружия в ресторане быстрого питания "МакДональдз" в Черкассах. Мужчину задержали и госпитализировали, так как он получил ранения в результате своих действий. Как стало известно УНН из собственных источников в полиции – задержанный – военнослужащий, который находился в СЗЧ.

Детали

Он произвел несколько выстрелов в потолок из газового пистолета, после чего порезал себе шею острым предметом.

На сегодняшний день задержанный находится в больнице. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Следователи полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Мотивы содеянного устанавливаются. 

Напомним

Накануне, 7 августа, в Черкассах произошла стрельба в заведении питания. Силами спецподразделения КОРД мужчину задержали, больше никто не пострадал.

В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция08.08.25, 10:34 • 2110 просмотров

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Черкассы