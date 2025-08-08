$41.460.15
Ексклюзив
09:44 • 8698 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10155 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9476 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15603 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13452 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32535 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40083 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27926 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89359 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62775 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 15619 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89362 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Чернишов Олексій Михайлович
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту

Київ • УНН

 • 8828 перегляди

Затриманий виявився військовослужбовцем, що перебував у СЗЧ.

Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту

Вчора, 7 серпня, стало відомо, що чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї у ресторані швидкого харчування "МакДональдз" у Черкасах. Чоловіка затримали та госпіталізували, адже він отримав поранення внаслідок своїх дій. Як стало відомо УНН з власних джерел у поліції – затриманий – військовослужбовець, якій перебував у СЗЧ.

Деталі

Він здійснив кілька пострілів у стелю з газового пістолета після чого порізав собі шию гострим предметом.

На сьогоднішній день затриманий перебуває в лікарні. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.

Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Мотиви скоєного встановлюються. 

Нагадаємо

Напередодні, 7 серпня, у Черкасах сталась стрілянина у закладі харчування. Силами спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали, більше ніхто не постраждав.

У Тернополі сталася стрілянина біля дитячого майданчика, причетний підліток - поліція

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Черкаси