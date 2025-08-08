Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Київ • УНН
Затриманий виявився військовослужбовцем, що перебував у СЗЧ.
Вчора, 7 серпня, стало відомо, що чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї у ресторані швидкого харчування "МакДональдз" у Черкасах. Чоловіка затримали та госпіталізували, адже він отримав поранення внаслідок своїх дій. Як стало відомо УНН з власних джерел у поліції – затриманий – військовослужбовець, якій перебував у СЗЧ.
Деталі
Він здійснив кілька пострілів у стелю з газового пістолета після чого порізав собі шию гострим предметом.
На сьогоднішній день затриманий перебуває в лікарні. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.
Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Мотиви скоєного встановлюються.
Нагадаємо
Напередодні, 7 серпня, у Черкасах сталась стрілянина у закладі харчування. Силами спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали, більше ніхто не постраждав.
