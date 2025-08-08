У Тернополі сталася стрілянина біля дитячого майданчика, причетний підліток - поліція
Київ • УНН
Ювенальні поліцейські Тернополя встановили 14-річного підлітка, який стріляв з пневматичного пістолета поблизу дитячого майданчика. На його батьків складено адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
У Тернополі напередодні сталася стрілянина поблизу дитячого майданчика, поліція встановила, що причетний підліток, повідомили у п'ятницю у ГУНП у Тернопільській області, пише УНН.
Деталі
Інцидент зі стріляниною стався 7 серпня на вулиці Вербицького в Тернополі. У одному з месенджерів з’явилася інформація про те, що поблизу дитячого майданчика група підлітків стріляла з невстановленої зброї.
У поліції встановили особу, причетну до стрілянини. "Ним виявився 14-річний місцевий житель", - зазначили у поліції.
"Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці, використовуючи, за попередніми даними, пневматичний пістолет. За його словами, зброя йому не належить – її дав 14-річний товариш", - повідомили у поліції.
З хлопцем провели профілактичну бесіду, а щодо його батьків склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).
"Поліцейські також встановили ще одного підлітка, який перебував із ними під час інциденту. Йому також - 14 років", - ідеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують, хто ще був присутній на місці події та чи причетні інші особи до правопорушення.
"Перевірка триває: встановлюються всі обставини та надається правова оцінка діям учасників", - повідомили у поліції.
