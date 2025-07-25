У Тернополі стався вибух гранати: двоє загиблих

У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, попередньо, гранати Ф-1, загинули двоє людей - син з матір'ю, повідомили у п'ятницю в ГУНП у Тернопільській області, пише УНН.

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Поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Володимира Винниченка у Тернополі стався вибух, 25 липня близько 12 години.

На місці було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі.

"Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей - чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1", - повідомили у поліції.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.

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