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Вибух автівки у Києві: чоловік скинув гранату з вікна через шум від сусідів

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

У Подільському районі Києва 41-річний чоловік кинув гранату з вікна квартири, яка вибухнула на даху автомобіля. Зловмисника затримано, розпочато кримінальне провадження.

Вибух автівки у Києві: чоловік скинув гранату з вікна через шум від сусідів

У Подільському районі Києва чоловік скинув з вікна квартири гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Зловмисника було затримано. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Поліцейські встановили, що з вікна квартири багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється. 41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів 

- йдеться в повідомленні.

Поліція повідомляє, що зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі 

- інформує поліція.

Доповнення

Раніше поліція повідомляла, що у  Подільському районі столиці вибухнула автівка, на міці працюють оперативники,  вибухотехніки та кінологи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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