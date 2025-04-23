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Взрыв автомобиля в Киеве: мужчина сбросил гранату из окна из-за шума от соседей

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

В Подольском районе Киева 41-летний мужчина бросил гранату из окна квартиры, которая взорвалась на крыше автомобиля. Злоумышленник задержан, начато уголовное производство.

Взрыв автомобиля в Киеве: мужчина сбросил гранату из окна из-за шума от соседей

В Подольском районе Киева мужчина сбросил из окна квартиры гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. Злоумышленник был задержан. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Полицейские установили, что из окна квартиры многоэтажки житель дома сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал. На месте обнаружены остатки боеприпаса, его местонахождение устанавливается. 41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей 

- говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту следователями Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы 

- информирует полиция.

Дополнение

Ранее полиция сообщала, что в Подольском районе столицы взорвался автомобиль, на месте работают оперативники,  взрывотехники и кинологи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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