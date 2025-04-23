У Києві вибухнула автівка: на місці працюють вибухотехніки та кінологи
Київ • УНН
У Подільському районі Києва вибухнула автівка, на щастя, ніхто не постраждав. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
У Подільському районі столиці вибухнула автівка, на міці працюють оперативники, вибухотехніки та кінологи, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції
Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом.
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