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У Києві вибухнула автівка: на місці працюють вибухотехніки та кінологи

Київ • УНН

 • 3686 перегляди

У Подільському районі Києва вибухнула автівка, на щастя, ніхто не постраждав. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

У Києві вибухнула автівка: на місці працюють вибухотехніки та кінологи

У Подільському районі столиці вибухнула автівка, на міці працюють оперативники,  вибухотехніки та кінологи, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції 

- йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом.

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Антоніна Туманова

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