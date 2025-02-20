Вибух в Одесі: здетонував невідомий предмет, пошкоджено три авто

В Одесі пролунав вибух - здетонував невідомий предмент, пошкоджено три авто, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Попередньо, унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали - повідомили в поліції.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини.

Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих