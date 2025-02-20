Вибух в Одесі: здетонував невідомий предмет, пошкоджено три авто
Київ • УНН
В Одесі стався вибух невідомого предмету, внаслідок якого пошкоджено три автомобілі. На місці працюють вибухотехніки та слідчі, постраждалих немає.
В Одесі пролунав вибух - здетонував невідомий предмент, пошкоджено три авто, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Попередньо, унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини.
Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих14.02.25, 15:55 • 26815 переглядiв