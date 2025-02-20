Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто
Киев • УНН
В Одессе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого повреждены три автомобиля. На месте работают взрывотехники и следователи, пострадавших нет.
В Одессе прогремел взрыв - сдетонировал неизвестный предмент, повреждены три авто, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Предварительно, в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. К счастью, люди не пострадали
На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
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