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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто

Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто

Киев  •  УНН

 • 3164 просмотра

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В Одессе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого повреждены три автомобиля. На месте работают взрывотехники и следователи, пострадавших нет.

В Одессе прогремел взрыв - сдетонировал неизвестный предмент, повреждены три авто, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Предварительно, в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. К счастью, люди не пострадали 

- сообщили в полиции.

На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

Взрыв произошел возле заведения питания в Николаеве: 2 погибших, 8 пострадавших14.02.25, 15:55 • 26263 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
nikolaevНиколаев
odessaОдесса

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