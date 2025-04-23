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В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали
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В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

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В Киеве взорвалась машина: на месте работают взрывотехники и кинологи

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В Подольском районе Киева взорвалась машина, к счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

В Киеве взорвалась машина: на месте работают взрывотехники и кинологи

В Подольском районе столицы взорвался автомобиль, на месте работают оперативники, взрывотехники и кинологи, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции 

- говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Подробности позже.

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