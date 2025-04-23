В Киеве взорвалась машина: на месте работают взрывотехники и кинологи

В Подольском районе столицы взорвался автомобиль, на месте работают оперативники, взрывотехники и кинологи, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Подробности позже.

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