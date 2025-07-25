В Тернополе произошел взрыв гранаты: двое погибших

В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке, предварительно, гранаты Ф-1, погибли два человека - сын с матерью, сообщили в пятницу в ГУНП в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Полиция получила сообщение о том, что на улице Владимира Винниченко в Тернополе произошел взрыв, 25 июля около 12 часов.

На месте было установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже.

"Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.

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