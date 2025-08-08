В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция
Ювенальные полицейские Тернополя установили 14-летнего подростка, который стрелял из пневматического пистолета вблизи детской площадки. На его родителей составлен админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
В Тернополе накануне произошла стрельба возле детской площадки, полиция установила, что причастен подросток, сообщили в пятницу в ГУНП в Тернопольской области, пишет УНН.
Инцидент со стрельбой произошел 7 августа на улице Вербицкого в Тернополе. В одном из мессенджеров появилась информация о том, что возле детской площадки группа подростков стреляла из неустановленного оружия.
В полиции установили личность, причастную к стрельбе. "Им оказался 14-летний местный житель", - отметили в полиции.
"Подросток признался, что стрелял по жестянке, используя, по предварительным данным, пневматический пистолет. По его словам, оружие ему не принадлежит – его дал 14-летний товарищ", - сообщили в полиции.
С парнем провели профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административный протокол по ч. 3 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).
"Полицейские также установили еще одного подростка, который находился с ними во время инцидента. Ему также - 14 лет", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют, кто еще присутствовал на месте происшествия и причастны ли другие лица к правонарушению.
"Проверка продолжается: устанавливаются все обстоятельства и дается правовая оценка действиям участников", - сообщили в полиции.
