07:40 • 1932 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 15558 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 24995 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 22594 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 77367 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 60959 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 120463 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114821 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97047 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147051 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Ювенальные полицейские Тернополя установили 14-летнего подростка, который стрелял из пневматического пистолета вблизи детской площадки. На его родителей составлен админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция

В Тернополе накануне произошла стрельба возле детской площадки, полиция установила, что причастен подросток, сообщили в пятницу в ГУНП в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент со стрельбой произошел 7 августа на улице Вербицкого в Тернополе. В одном из мессенджеров появилась информация о том, что возле детской площадки группа подростков стреляла из неустановленного оружия.

В полиции установили личность, причастную к стрельбе. "Им оказался 14-летний местный житель", - отметили в полиции.

"Подросток признался, что стрелял по жестянке, используя, по предварительным данным, пневматический пистолет. По его словам, оружие ему не принадлежит – его дал 14-летний товарищ", - сообщили в полиции.

С парнем провели профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административный протокол по ч. 3 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

"Полицейские также установили еще одного подростка, который находился с ними во время инцидента. Ему также - 14 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют, кто еще присутствовал на месте происшествия и причастны ли другие лица к правонарушению.

"Проверка продолжается: устанавливаются все обстоятельства и дается правовая оценка действиям участников", - сообщили в полиции.

В Тернополе произошел взрыв гранаты: двое погибших25.07.25, 13:36 • 3225 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Тернополь