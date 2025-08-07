Стрілянина у Черкасах: поліція відкрила провадження, мотиви стрілка встановлюють

$41.610.07
Ексклюзив
09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницю
7 серпня, 01:37
Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams
7 серпня, 02:10
Німеччина скорочує виплати українським біженцям
7 серпня, 03:09
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
05:55
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
08:55
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України
6 серпня, 14:07
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаси
Крим
Львівська область
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
6 серпня, 05:58
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
4 серпня, 15:58
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck

Стрілянина у Черкасах: поліція відкрила провадження, мотиви стрілка встановлюють

Київ • УНН

 • 710 перегляди

У Черкасах відкрито кримінальне провадження через стрілянину в закладі харчування. Чоловік поранив себе, зачинився у вбиральні та був затриманий КОРД.

Стрілянина у Черкасах: поліція відкрила провадження, мотиви стрілка встановлюють

Через стрілянину у закладі харчування у Черкасах відкрили кримінальне провадження, мотиви стрілка встановлюють, повідомили у ГУНП у Черкаській області у четвер, пише УНН.

Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються

- повідомили у поліції.

Нагадаємо

Поліція у Черкасах затримала чоловіка за стрілянину у закладі харчування.

Стрілянина у Черкасах: чоловік кілька разів вистрілив і поранив себе, КОРД його затримав
07.08.25, 13:15

За даними поліції, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано.

Раніше стало відомо, що медики забрали пораненого чоловіка з ресторану "МакДональдз" у Черкасах після стрілянини.

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Черкаси