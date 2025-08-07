Стрілянина у Черкасах: поліція відкрила провадження, мотиви стрілка встановлюють
Київ • УНН
У Черкасах відкрито кримінальне провадження через стрілянину в закладі харчування. Чоловік поранив себе, зачинився у вбиральні та був затриманий КОРД.
Через стрілянину у закладі харчування у Черкасах відкрили кримінальне провадження, мотиви стрілка встановлюють, повідомили у ГУНП у Черкаській області у четвер, пише УНН.
Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються
Нагадаємо
Поліція у Черкасах затримала чоловіка за стрілянину у закладі харчування.
За даними поліції, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано.
Раніше стало відомо, що медики забрали пораненого чоловіка з ресторану "МакДональдз" у Черкасах після стрілянини.