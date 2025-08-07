Стрельба в Черкассах: полиция открыла производство, мотивы стрелка устанавливаются

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
09:40 • 13205 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19692 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 21112 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18742 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 28108 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47559 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51765 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105947 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68739 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61701 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
53%
756мм
Популярные новости
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 21275 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo7 августа, 01:37 • 25799 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 23975 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto05:55 • 14316 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 12510 просмотра
публикации
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 13137 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 21012 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105898 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 83326 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 108650 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Джо Байден
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Львовская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 104480 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 115815 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 108764 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 120958 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 138942 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck

Стрельба в Черкассах: полиция открыла производство, мотивы стрелка устанавливаются

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Черкассах открыто уголовное производство из-за стрельбы в заведении питания. Мужчина ранил себя, закрылся в туалете и был задержан КОРД.

Стрельба в Черкассах: полиция открыла производство, мотивы стрелка устанавливаются

Из-за стрельбы в заведении общественного питания в Черкассах открыто уголовное производство, мотивы стрелка устанавливаются, сообщили в ГУНП в Черкасской области в четверг, пишет УНН.

Следователи полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы содеянного устанавливаются

- сообщили в полиции.

Напомним

Полиция в Черкассах задержала мужчину за стрельбу в заведении общественного питания.

По данным полиции, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после заперся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.

Ранее стало известно, что медики забрали раненого мужчину из ресторана "МакДональдз" в Черкассах после стрельбы.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черкассы