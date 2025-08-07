Стрельба в Черкассах: полиция открыла производство, мотивы стрелка устанавливаются
Киев • УНН
В Черкассах открыто уголовное производство из-за стрельбы в заведении питания. Мужчина ранил себя, закрылся в туалете и был задержан КОРД.
Из-за стрельбы в заведении общественного питания в Черкассах открыто уголовное производство, мотивы стрелка устанавливаются, сообщили в ГУНП в Черкасской области в четверг, пишет УНН.
Следователи полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы содеянного устанавливаются
Напомним
Полиция в Черкассах задержала мужчину за стрельбу в заведении общественного питания.
По данным полиции, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после заперся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.
Ранее стало известно, что медики забрали раненого мужчину из ресторана "МакДональдз" в Черкассах после стрельбы.