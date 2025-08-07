Стрілянина у Черкасах: із МакДональдзу медики вивезли пораненого чоловіка
Київ • УНН
Медики забрали пораненого чоловіка з ресторану "МакДональдз" у Черкасах.
Пораненого чоловіка забрали медики з ресторану "МакДональдз" у Черкасах,відповідне відео оприлюднило Суспільне, пише УНН.
Із МакДональдзу у Черкасах медики вивезли пораненого чоловіка, повідомили журналісти з місця події. У якому він стані журналістам поки не коментують
Згодом з'явилася інформація від місцевих ЗМІ, що стрілець у "МакДональдз" зачинився в туалеті й підстрелив сам себе: на минулому відео лікарі в крові виносять саме його.
Нагадаємо
У Черкасах чоловік зі зброєю влаштував стрілянину в закладі харчування. На місці працюють спецпризначенці та медики, відвідувачів евакуювали