В Черкасах чоловік відкрив стрілянину у закладі харчування: працюють спецпризначенці

$41.610.07
48.290.19
ukenru
09:15 • 324 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 6728 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11992 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22280 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44263 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49771 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99777 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68430 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61556 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47859 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 15537 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 15537 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 19735 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09 • 17947 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto05:55 • 6700 перегляди
Публікації
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 6724 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99776 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 77872 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 103367 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 88179 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 102066 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 113564 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 106658 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 119016 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 137156 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck
BFM TV

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину у закладі харчування: працюють спецпризначенці

Київ • УНН

 • 824 перегляди

У Черкасах чоловік зі зброєю влаштував стрілянину в закладі харчування. На місці працюють спецпризначенці та медики, відвідувачів евакуювали.

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину у закладі харчування: працюють спецпризначенці

В Черкасах у закладі харчування знаходиться чоловік зі зброєю. Лунає стрілянина, на місці працюють спецпризначенці і медики, пише УНН з посиланням на поліцію Черкаської області.

Деталі

Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал

- говориться у повідомленні.

На місці події перебувають спецпризначенці, медики та слідчо-оперативна група. Цивільних мешканців правоохоронці просять не наближатися.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом

- говориться в повідомленні правоохоронців.

Доповнення

54-річний мешканець Львівщини побив 47-річну операторку пошти, забрав відеокамеру, погрожував ножицями та вчинив безлад. Його затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НППодії
Національна поліція України
Львівська область
Черкаси