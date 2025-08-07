В Черкасах чоловік відкрив стрілянину у закладі харчування: працюють спецпризначенці
Київ • УНН
У Черкасах чоловік зі зброєю влаштував стрілянину в закладі харчування. На місці працюють спецпризначенці та медики, відвідувачів евакуювали.
Деталі
Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал
На місці події перебувають спецпризначенці, медики та слідчо-оперативна група. Цивільних мешканців правоохоронці просять не наближатися.
Доповнення
