В Черкассах мужчина открыл стрельбу в заведении питания: работают спецназовцы
Киев • УНН
В Черкассах мужчина с оружием устроил стрельбу в заведении питания. На месте работают спецназовцы и медики, посетителей эвакуировали.
В Черкассах в заведении питания находится мужчина с оружием. Раздается стрельба, на месте работают спецназовцы и медики, пишет УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.
Детали
Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал
На месте происшествия находятся спецназовцы, медики и следственно-оперативная группа. Гражданских жителей правоохранители просят не приближаться.
Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже
Дополнение
