В Черкассах мужчина открыл стрельбу в заведении питания: работают спецназовцы

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В Черкассах мужчина с оружием устроил стрельбу в заведении питания. На месте работают спецназовцы и медики, посетителей эвакуировали.

В Черкассах мужчина открыл стрельбу в заведении питания: работают спецназовцы

В Черкассах в заведении питания находится мужчина с оружием. Раздается стрельба, на месте работают спецназовцы и медики, пишет УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.

Детали

Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал

- говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся спецназовцы, медики и следственно-оперативная группа. Гражданских жителей правоохранители просят не приближаться.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже

- говорится в сообщении правоохранителей.

Дополнение

54-летний житель Львовщины избил 47-летнюю оператора почты, забрал видеокамеру, угрожал ножницами и устроил беспорядок. Его задержали, ему грозит до семи лет заключения.

