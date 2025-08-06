Влаштував погром і побив працівницю на пошті: чоловіка на Львівщині затримували з КОРДом
Київ • УНН
54-річний мешканець Львівщини побив 47-річну операторку пошти, забрав відеокамеру, погрожував ножицями та вчинив безлад. Його затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.
У Львівській області із залученням КОРДу затримали чоловіка за побиття операторки та безлад у відділенні пошти у Львівському районі, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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5 серпня, близько 11:00, поліція отримала повідомлення від 47-річної працівниці поштового відділення одного з сіл Львівського району про те, що "місцевий житель, перебуваючи у відділенні пошти, наніс їй тілесні ушкодження, забрав відеокамеру, погрожував ножицями та перекинув усі речі, після чого втік з місця події".
До розшуку та затримання чоловіка залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших підрозділів поліції і бійців спецпідрозділу КОРД.
"Правоохоронці встановили місце перебування втікача, 54-річного місцевого мешканця, та затримали його", - повідомили у поліції.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує покарання - позбавлення волі на строк до семи років.
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