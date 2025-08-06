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Устроил погром и избил сотрудницу на почте: мужчину во Львовской области задерживали с КОРДом

Киев • УНН

 • 430 просмотра

54-летний житель Львовщины избил 47-летнюю оператора почты, забрал видеокамеру, угрожал ножницами и устроил беспорядок. Его задержали, ему грозит до семи лет заключения.

Устроил погром и избил сотрудницу на почте: мужчину во Львовской области задерживали с КОРДом

Во Львовской области с привлечением КОРДа задержали мужчину за избиение оператора и беспорядок в отделении почты во Львовском районе, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

5 августа, около 11:00, полиция получила сообщение от 47-летней работницы почтового отделения одного из сел Львовского района о том, что "местный житель, находясь в отделении почты, нанес ей телесные повреждения, забрал видеокамеру, угрожал ножницами и перевернул все вещи, после чего скрылся с места происшествия".

К розыску и задержанию мужчины привлекли оперативников криминальной полиции, следователей и сотрудников других подразделений полиции и бойцов спецподразделения КОРД.

"Правоохранители установили местонахождение беглеца, 54-летнего местного жителя, и задержали его", - сообщили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

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Юлия Шрамко

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