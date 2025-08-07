Стрельба в Черкассах: из МакДональдса медики вывезли раненого мужчину
Киев • УНН
Медики забрали раненого мужчину из ресторана "МакДональдс" в Черкассах.
Раненого мужчину забрали медики из ресторана "МакДональдз" в Черкассах, соответствующее видео обнародовало Суспільне, пишет УНН.
Из МакДональдза в Черкассах медики вывезли раненого мужчину, сообщили журналисты с места происшествия. В каком он состоянии журналистам пока не комментируют
Впоследствии появилась информация от местных СМИ, что стрелок в "МакДональдз" заперся в туалете и подстрелил сам себя: на прошлом видео врачи в крови выносят именно его.
Напомним
В Черкассах мужчина с оружием устроил стрельбу в заведении питания. На месте работают спецназовцы и медики, посетителей эвакуировали