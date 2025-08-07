Стрілянина у Черкасах: чоловік кілька разів вистрілив і поранив себе, КОРД його затримав
Київ • УНН
У Черкасах чоловік відкрив стрілянину в закладі харчування на вулиці Смілянській, поранивши себе. Спецпризначенці КОРД затримали його, інших постраждалих немає.
Поліція у Черкасах із залученням КОРДу затримала чоловіка за стрілянину у закладі харчування, повідомили у Нацполіції у четвер, пише УНН.
Деталі
"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.
Подія, як вказано, сталась сьогодні близько 11:00: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу
