Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным

Во время действия военного положения срок действия справки о прохождении военно-врачебной комиссии составляет один год, после чего необходимо проходить комиссию еще раз. Для прохождения повторного ВВК ТЦК должен направить повестку, однако в случае неявки по повестке на прохождение ВВК или отказа, такие действия квалифицируются как нарушение законодательства о мобилизации и могут привести к немалым штрафам. Об этом в комментарии УНН рассказала адвокат Марина Бекало.

Детали

Как отмечает адвокат, срок действия справки о прохождении ВВК резервистами и военнообязанными в военное время, во время мобилизации составляет 1 год, однако обязанности по самостоятельному обращению в ТЦК и СП в случае истечения сроков действия справки ВВК нет.

Следовательно, ТЦК и СП должен направить повестку о вызове на ВВК. В таком случае у военнообязанного возникает обязанность явиться в ТЦК и СП и получить направление на прохождение ВВК. В направлении на ВВК указывается срок, в течение которого военнообязанный должен пройти ВВК. Он не должен превышать 14 дней. Срок может быть ограничен до 4 дней, если нет необходимости в детальном медицинском осмотре. В случае неявки по повестке на прохождение ВВК или отказа от прохождения ВВК в случае получения направления, такие действия квалифицируются как нарушение законодательства о мобилизации согласно ст. 210-1 КУоАП, за что предусматривается штраф в размере от 17-25 тыс. гривен - добавляет Бекало.

Она подчеркивает, что уплата штрафа не освобождает от обязанности пройти ВВК. В случае дальнейшего отказа от прохождения медицинского осмотра, такие действия уже могут иметь уголовные последствия.

После истечения сроков действия справки ВВК, повторный медицинский осмотр проходят все военнообязанные, которые были признаны годными к военной службе или годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях (организациях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны - отмечает адвокат.

Дополнение

С 4 мая 2024 года военнообязанные, имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию для установления годности к военной службе.

Сделать это необходимо было до 5 июня.

Тогда же в мае Министерство обороны утвердило приказ, который устанавливает список заболеваний, по которым будут устанавливаться статус годности военнообязанного к военной службе.