Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним

Під час дії воєнного стану, строк дії довідки про проходження військово-лікарської комісії становить один рік, після чого необхідно проходити комісію ще раз. Для проходження повторного ВЛК, ТЦК має надіслати повістку, однак у разі нез'явлення за повісткою на проходження ВЛК або відмови, такі дії кваліфікуються як порушення законодавства про мобілізацію та можуть призвести до чималих штрафів. Про це в коментарі УНН розповіла адвокатка Марина Бекало.

Деталі

Як зазначає адвокатка, строк дії довідки про проходження ВЛК резервістами та військовозобов’язаними в воєнний час, під час мобілізації становить 1 рік, проте обов'язку щодо самостійного звернення до ТЦК та СП у разі спливу строків дії довідки ВЛК немає.

Отже, ТЦК та СП має надіслати повістку про виклик на ВЛК. В такому випадку у військовозобовязаного виникає обов'язок з'явитися до ТЦК та СП та отримати направлення на проходження ВЛК. В направленні на ВЛК зазначається строк, протягом якого військовозобов'язаний має пройти ВЛК. Він не повинен перевищувати 14 днів. Строк може бути обмежений до 4 днів якщо немає потреби у детальному медичному огляді. У разі нез'явлення за повісткою на проходження ВЛК або відмови від проходження ВЛК у разі отримання направлення, такі дії кваліфікуються як порушення законодавства про мобілізацію згідно до ст. 210-1 КУпАП, за що передбачається штраф у розмірі від 17-25 тис. гривень - додає Бекало.

Вона наголошує, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти ВЛК. У разі подальшої відмови від проходження медичного огляду, такі дії вже можуть мати кримінальні наслідки.

Після спливу строків дії довідки ВЛК, повторний медичний огляд проходять всі військовозобов'язані, які були визнані придатними до військової служби або придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони - зазначає адвокатка.

Доповнення

З 4 травня 2024 року військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби.

Зробити це необхідно було до 5 червня.

Тоді ж у травні Міністерство оборони затвердило наказ, який встановлює список захворювань, за яким будуть встановлюватися статус придатності військовозобов'язаного до військової служби.