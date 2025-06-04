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Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"
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Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

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Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Київ • УНН

 • 7382 перегляди

До 5 червня військовозобов’язані віком 25-60 років, визнані раніше «обмежено придатними», мають пройти ВЛК. За неявку загрожує штраф 17-25 тис. грн, але його можна оскаржити.

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Згідно з чинним законодавством України, усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані "обмежено придатними" до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. УНН розповідає, що потрібно знати військовозобов’язаним, як можна отримати повістку на ВЛК, та які передбачаються штрафи за непроходження ВЛК.

Деталі

В березні минулого року набрав чинності закон, за яким в Україні було скасовано для військовозобов’язаних статус "обмежено придатний". Закон ввів лише два статуси: "придатний" і "непридатний" до військової служби.

У травні минулого року Міністерство оборони своїм наказом визначило список захворювань, за яким будуть встановлюватися статус придатності військовозобов'язаного до військової служби.

Відповідно до наказу, військово-лікарська експертиза визначатиме придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, установлюватиме причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначатиме необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

За наказом визнаються захворювання, за яким військовозобов'язаного можуть визнати:

  • придатним до військової служби;
    • непридатним до військової служби із виключенням із обліку;
      • придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
        • непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;
          • потребує звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів; відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на певну кількість календарних днів;відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на певну кількість календарних днів; лікування у закладі охорони здоров’я (установу) на строк не менше певної кількості календарних днів.

            Закон зобов’язував колишню категорію "обмежено придатних" пройти повторно ВЛК до 4 лютого.

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            В лютому Верховна Рада продовжила термін проходження ВЛК для "обмежено придатних". Відповідно до закону №4235-IX, українці віком від 25 до 60 років, які були визнані "обмежено придатними" до військової служби, повинні до 5 червня пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

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            Адвокатка Марина Бекало в коментарі УНН розповіла, що згідно з листом МОН від 22 травня 2025 року, військовозобов’язані студенти в віці від 25 до 60 років, які мають статус "обмежено придатні", повинні пройти ВЛК до 5 червня та надати документальне підтвердження до ІІ відділу (який відповідальний за ведення військового обліку) закладу освіти, в яких вони навчаються.

            Наслідками не проходження медичного огляду ВЛК може бути штраф 17 тис. гривень згідно до ст. 210 КУпАП, сплата якого не звільняє від обов’язку пройти медичний огляд, а також оголошення військовозобов’язаної особи у розшук з метою доставлення до ТЦК та СП

            - зазначила Бекало.

            Вона наголошує, що оскаржити штраф має кожна особа, проте питання лише в перспективі, а це залежить від індивідуальних обставин.

            "Наприклад, особа має інвалідність і відповідно не мала обов'язок проходження ВЛК. Чи процедурні порушення ТЦК та СП при оформленні адміністративних матеріалів", - додала адвокат.

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            Окрім того, обов’язок проходження ВЛК розповсюджується на всіх, хто був визнаний "обмежено придатними", в тому числі і на військовозобов’язаних, які мають бронювання.

            Адвокат, радник Адвокатського об’єднання Leshchenko & Partners Сергій Заянчуковський в коментарі УНН наголошує, що закон декларує, що громадяни можуть обрати: звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста ("Резерв+").

            "Теоретично через "Резерв+" можна було б отримати направлення без черги і одразу йти проходити медичний огляд у лікарні, визначеній в електронному направленні. Принаймні такий зручний шлях неодноразово декларувався представниками Міністерства оборони України. Особисте звернення до ТЦК очевидно виглядало менш привабливо, враховуючи їх завантаженість і нескінченні черги. Такий варіант проходження медичного огляду доводилось би обирати тим, у кого з тих чи інших причин некоректно відображаються відомості у "Резерв+" або не вдавалось отримати електронне направлення до військово-лікарської комісії", - зазначає Заянчуковський.

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            За його словами, на практиці все перетворилось на лотерею.

            "У деяких регіонах лікарі ВЛК дійсно чекають у лікарнях чоловіків, які сформували через "Резерв+" своє електронне направлення і готові виконати обов’язок як це передбачено законом. Їм пощастило пройти медичний огляд за кілька днів або навіть годин, майже не контактуючи з представниками ТЦК. Однак є непоодинокі випадки неможливості пройти медичне обстеження таким чином. Свою заявку я подавав через "Резерв+" 22 травня – за два тижні до спливу передбаченого законом строку. У сформованому електронному направленні було вказано пройти ВЛК у КНП "Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району міста Києва", де втомлені працівники медичного закладу пояснюють, що ніякого ВЛК тут не має і треба ставати у живу чергу Дарницького ТЦК", - зазначив Заянчуковський.

            Він розповідає, що видача паперових направлень на медичне обстеження у ТЦК розпочинається після 9 години і триває як пощастить – іноді до вечора, іноді припиняється о 13:00. Іноді чоловікам повідомляють, що "система не працює" і направлення видати неможливо.

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            "На момент початку роботи ТЦК черга сягає ста чоловіків, з яких отримати паперове направлення на ВЛК (маючи при цьому електронне від "Резерв+") іноді вдається кільком десяткам. На наступний день все починається з початку. Для прикладу, 30 травня о 5-й ранку мені вдалось зайняти чергу під номером 36. Починаючи з 9:00 і до обідньої перерви направлення на ВЛК отримали близько 20 чоловіків. О 12:45 всім присутнім у черзі працівники ТЦК повідомили, що на сьогодні більше направлень на ВЛК видавати не будуть. Аби збільшити свої шанси отримати направлення деякі чоловіки займають чергу з 12-ї ночі – вимушено порушуючи заборону перебування на вулиці під час комендантської години і ризикуючи отримати штраф вже на цьому етапі. Мої спроби виконати свій обов’язок розпочались 22 травня. Майже щодня я займаю чергу в ТЦК, однак досі не можу отримати своє направлення. Сьогодні, 4 червня о 5-й ранку мій номер у черзі 79. За два тижні так і не вдалось не те щоб пройти медичний огляд, а просто потрапити у кабінет ТЦК, де видають паперові направлення", - розповідає свою історію адвокат.

            Заянчуковський також розповів, які штрафи передбачаються для осіб, які не пройдуть ВЛК до 5 червня.

            "Поки що не зрозуміло за якою саме статтею планують складати протоколи про адміністративні правопорушення працівники ТЦК – за статтею 210 "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" чи 210-1 "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак у будь-якому випадку передбачений суттєвий штраф від 17 тис. до 25,5 тис. гривень. Накладення такого штрафу можна і треба оскаржити, враховуючи те, яким чином було насправді реалізовано проходження ВЛК з живими чергами до деяких ТЦК і прийомом по 20 чоловіків на день", - додає адвокат.

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            Адвокат наголошує, що зауваження працівників ТЦК на кшталт "а чого ви не прийшли раніше?", не мають юридичного сенсу, оскільки держава, встановлюючи обов’язок, має забезпечити можливість його виконання громадянами у будь-який момент до встановленої законом фінальної дати.

            Більш того, якщо саме працівниками ТЦК всупереч положень закону не було забезпечено можливості проходження медичного огляду за електронними направленнями "Резерв+", то з яких підстав платити за це мають пересічні громадяни? Штучно створені перешкоди в проходженні ВЛК не можуть мати наслідком покладення на громадян, які витратили на неодноразові спроби виконати обов’язок свій час, додаткового тягаря зі сплати чималого штрафу

            - резюмував адвокат.

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            Павло Башинський

            Павло Башинський

            СуспільствоЗдоров'я
            Міністерство оборони України
            Верховна Рада
            Україна
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