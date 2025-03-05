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В Україні запустили електронний кабінет ВЛК: що зміниться з 1 квітня

Київ • УНН

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Міноборони запровадило електронний кабінет військово-лікарських комісій в Медичній системі ЗСУ. З 1 квітня 2025 року цифровий формат стане обов'язковим для всіх ВЛК, замінивши паперові документи.

В Україні запустили електронний кабінет ВЛК: що зміниться з 1 квітня

В Україні стартував електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. З 1 квітня цифровий формат стане обов’язковим для всіх ВЛК. Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у Facеbook, передає УНН.

За його словами, тепер висновки ВЛК будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто та без бюрократії.

Міністр пояснив, як це працює:

  • направлення на ВЛК із реєстру “Оберіг” автоматично надходять до кабінету ВЛК;
    • висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в “Оберіг” та швидше відображаються у застосунку “Резерв+”;
      • постанови щодо військовослужбовців зберігаються в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

        Раніше все писали від руки. Сьогодні - переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК

        - написав Умєров.

        Цей проєкт - результат спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

        Нагадаємо

        В січні біло розпочато бета-тестування електронного направлення на ВЛК – у застосунку "Резерв+". З осені в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

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        ВійнаЗдоров'я
        Рустем Умєров
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Міністерство оборони України
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