В Україні запустили електронний кабінет ВЛК: що зміниться з 1 квітня

В Україні стартував електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. З 1 квітня цифровий формат стане обов’язковим для всіх ВЛК. Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у Facеbook, передає УНН.

За його словами, тепер висновки ВЛК будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто та без бюрократії.

Міністр пояснив, як це працює:

направлення на ВЛК із реєстру “Оберіг” автоматично надходять до кабінету ВЛК;

висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в “Оберіг” та швидше відображаються у застосунку “Резерв+”;

постанови щодо військовослужбовців зберігаються в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Раніше все писали від руки. Сьогодні - переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК - написав Умєров.

Цей проєкт - результат спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо

В січні біло розпочато бета-тестування електронного направлення на ВЛК – у застосунку "Резерв+". З осені в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.