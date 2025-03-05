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В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

Киев • УНН

 • 58602 просмотра

Министерство обороны внедрило электронный кабинет военно-врачебных комиссий в Медицинской системе ВСУ. С 1 апреля 2025 года цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК, заменив бумажные документы.

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине стартовал электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ. С 1 апреля цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК. Об этом министр обороны Рустем Умеров написал в Facebook, передает УНН.

По его словам, теперь заключения ВЛК будут оформляться онлайн: быстро, просто и без бюрократии.

Министр объяснил, как это работает:

  • направления на ВЛК из реестра “Оберіг” автоматически поступают в кабинет ВЛК;
    • заключения комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в “Оберіг” и быстрее отображаются в приложении “Резерв+”;
      • постановления по военнослужащим хранятся в Медицинской информационной системе ВСУ.

        Ранее все писали от руки. Сегодня - переходим в цифровой формат. С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВЛК

        - написал Умеров.

        Этот проект - результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.

        Напоминаем

        В январе было начато бета-тестирование электронного направления на ВЛК – в приложении "Резерв+". С осени в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.

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