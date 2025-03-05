В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля
Киев • УНН
Министерство обороны внедрило электронный кабинет военно-врачебных комиссий в Медицинской системе ВСУ. С 1 апреля 2025 года цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК, заменив бумажные документы.
В Украине стартовал электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ. С 1 апреля цифровой формат станет обязательным для всех ВЛК. Об этом министр обороны Рустем Умеров написал в Facebook, передает УНН.
По его словам, теперь заключения ВЛК будут оформляться онлайн: быстро, просто и без бюрократии.
Министр объяснил, как это работает:
- направления на ВЛК из реестра “Оберіг” автоматически поступают в кабинет ВЛК;
- заключения комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в “Оберіг” и быстрее отображаются в приложении “Резерв+”;
- постановления по военнослужащим хранятся в Медицинской информационной системе ВСУ.
Ранее все писали от руки. Сегодня - переходим в цифровой формат. С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВЛК
Этот проект - результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.
Напоминаем
В январе было начато бета-тестирование электронного направления на ВЛК – в приложении "Резерв+". С осени в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.