Стартувало бета-тестування направлення на ВЛК у Резерв+

Розпочато бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК – у застосунку Резерв+. З осені в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Робимо перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій. Розпочинаємо бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК – у застосунку Резерв+, - написав Умєров.

Він зазначив, що сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Міністр пояснив, як працює новий сервіс:

1. Користувач надсилає запит через Резерв+.

2. Керівник ТЦК підтверджує запит.

3. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску, - розповів Умєров.

Він закликав долучатися до бета-тестування за посиланням: http://surl.li/tdinkz

Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність, - повідомив Умєров.

За його словами, цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя громадян.

Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців, - додав він.

Доповнення

Раніше Умєров заявляв, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року.

У грудні 2024 року міністр оборони повідомляв, що спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".