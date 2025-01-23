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Стартовало бета-тестирование направления на ВЛК в Резерв+

Стартовало бета-тестирование направления на ВЛК в Резерв+

Киев  •  УНН

 • 3587 просмотра

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В приложении Резерв+ началось бета-тестирование электронных направлений на военно-врачебную комиссию. С осени 2025 года пользователи смогут самостоятельно выбирать медучреждение для прохождения ВВК.

Начато бета-тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК - в приложении Резерв+. С осени в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий. Начинаем бета-тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК - в приложении Резерв+,

- написал Умеров.

Он отметил, что сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее.

Министр объяснил, как работает новый сервис:

1. Пользователь отправляет запрос через Резерв+.

2. Руководитель ТЦК подтверждает запрос.

3. Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВЛК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВЛК. Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями Резерв+ и усовершенствовать его до момента полноценного запуска,

- рассказал Умеров.

Он призвал присоединяться к бета-тестированию по ссылке: http://surl.li/tdinkz

Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность,

- сообщил Умеров.

По его словам, цифровизация - это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь граждан.

Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВЛК, создавая комфортные условия для всех украинцев,

- добавил он.

Дополнение

Ранее Умеров заявлял, что электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года.

В декабре 2024 года министр обороны сообщал, что совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Информация из ЭСОЗ автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

Каждый этап процесса будет иметь цифровой след - выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре «Оберіг».

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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