Вже у січні: Умєров розповів, коли електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Умєров нагадав, що Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у ЗСУ.

Першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців. Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам - повідомив Умєров.

У Міноборони розповіли, на якому етапі цифрова реформа ВЛК

Доповнення

У грудні 2024 року міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".