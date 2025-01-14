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Уже в январе: Умеров рассказал, когда электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+

Уже в январе: Умеров рассказал, когда электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+

Киев  •  УНН

 • 4785 просмотра

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Минобороны внедряет цифровую реформу военно-врачебной экспертизы. Медосмотр можно будет пройти в любом гражданском медучреждении, а выводы автоматически будут поступать в электронную систему.

Электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Умеров напомнил, что Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ.

Первым шагом стала закладка нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных.

Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВЛК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям 

- сообщил Умеров.

В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК03.01.25, 20:50 • 24204 просмотра

Дополнение

В декабре 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЭСОЗ автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

Каждый этап процесса будет иметь цифровой след - выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре «Оберіг».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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