Уже в январе: Умеров рассказал, когда электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+

Минобороны внедряет цифровую реформу военно-врачебной экспертизы. Медосмотр можно будет пройти в любом гражданском медучреждении, а выводы автоматически будут поступать в электронную систему.

Электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН. Детали Умеров напомнил, что Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ. Первым шагом стала закладка нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных. Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВЛК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям - сообщил Умеров. В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК Дополнение В декабре 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЭСОЗ автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты. При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе. Каждый этап процесса будет иметь цифровой след - выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре «Оберіг».