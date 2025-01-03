В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК

Первый этап реформы ВВК состоится до 28 февраля. Минобороны сделает электронное направление на ВВК и не надо будет физически идти в ТЦК. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Министерство обороны Украины предложило реформу, ее смысл прост. Мы разделяем медицинский осмотр от административного решения. Не заставляем человека проходить ВВК именно в определенных военно-врачебных местах, а разблокируем возможность пройти человеку ВВК там, где он считает удобным", - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что Министерство обороны сделает свою часть работы цифровой.

"Мы цифровизируем заключение этого медицинского осмотра - это будет медицинское заключение, оно будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения, направляться для административной части, тоже цифровой. Министерство обороны сделает свою часть работы цифровой. Там ВВК фактически маршрутизирует данные, которые есть по медицинскому осмотру для того, чтобы этот военнообязанный выполнял ту или иную работу", - сказала Черногоренко.

Она рассказала о первом этапе реформы.

"Первый этап реформы состоится до 28 февраля - это полностью на стороне министерства обороны. Мы сделаем электронное направление, не надо будет физически идти в ТЦК, стоять в очередях, ждать бумажку. Мы сделаем его цифровым, можно будет его загрузить в Резерве+, или получить его физически в ТЦК. Это по желанию человека. Мы цифровизируем постановление о ВВК", - пояснила Черногоренко.

Далее, по ее словам, Минобороны с Минздравом сделают часть, которая касается общих гражданских медучреждений.

"Вообще в моей идеальной картинке мира - это военнообязанный в удобном для него заведении, с тем врачом которому он доверяет проходит ежегодный чекап и это будет хорошо влиять на диагностику и люди чаще будут обращаться к врачу", - сказала она.

Дополнение

В декабре 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЭСОЗ автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

Каждый этап процесса будет иметь цифровой след - выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре "Оберіг".

Также Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), которая должна завершиться в ноябре 2025 года.