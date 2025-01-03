В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
14:34 • 62927 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 125311 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 133329 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 211144 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 169845 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 162451 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 127406 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 120507 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133465 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162451 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

 • 41906 просмотра
Минобороны: командиры будут отчитываться о поражении врага через приложение "Армія+"

Минобороны: командиры будут отчитываться о поражении врага через приложение "Армія+"

 • 35962 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

13:48 • 76704 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

14:14 • 103533 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

17:46 • 36350 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

14:14 • 103533 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 125313 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 127531 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 211146 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 197083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

18:29 • 17360 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

17:46 • 36350 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

13:48 • 76704 просмотра
Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

 • 106259 просмотра
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 101780 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК

В Минобороны рассказали, на каком этапе цифровая реформа ВВК

Киев  •  УНН

 • 4232 просмотра

Read in English

Минобороны внедряет электронное направление на ВВК, которое можно будет получить без посещения ТЦК. Реформа предусматривает возможность прохождения медосмотра в любом гражданском медучреждении по собственному выбору.

Первый этап реформы ВВК состоится до 28 февраля. Минобороны сделает электронное направление на ВВК и не надо будет физически идти в ТЦК. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Министерство обороны Украины предложило реформу, ее смысл прост. Мы разделяем медицинский осмотр от административного решения. Не заставляем человека проходить ВВК именно в определенных военно-врачебных местах, а разблокируем возможность пройти человеку ВВК там, где он считает удобным", - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что Министерство обороны сделает свою часть работы цифровой.

"Мы цифровизируем заключение этого медицинского осмотра - это будет медицинское заключение, оно будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения, направляться для административной части, тоже цифровой. Министерство обороны сделает свою часть работы цифровой. Там ВВК фактически маршрутизирует данные, которые есть по медицинскому осмотру для того, чтобы этот военнообязанный выполнял ту или иную работу", - сказала Черногоренко.

Она рассказала о первом этапе реформы.

"Первый этап реформы состоится до 28 февраля - это полностью на стороне министерства обороны. Мы сделаем электронное направление, не надо будет физически идти в ТЦК, стоять в очередях, ждать бумажку. Мы сделаем его цифровым, можно будет его загрузить в Резерве+, или получить его физически в ТЦК. Это по желанию человека. Мы цифровизируем постановление о ВВК", - пояснила Черногоренко.

Далее, по ее словам, Минобороны с Минздравом сделают часть, которая касается общих гражданских медучреждений.

"Вообще в моей идеальной картинке мира - это военнообязанный в удобном для него заведении, с тем врачом которому он доверяет проходит ежегодный чекап и это будет хорошо влиять на диагностику и люди чаще будут обращаться к врачу", - сказала она.

Дополнение

В декабре 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЭСОЗ автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

Каждый этап процесса будет иметь цифровой след - выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре "Оберіг".

Также Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), которая должна завершиться в ноябре 2025 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина