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У Міноборони розповіли, на якому етапі цифрова реформа ВЛК

У Міноборони розповіли, на якому етапі цифрова реформа ВЛК

Київ • УНН

 • 24628 перегляди

Міноборони впроваджує електронне направлення на ВЛК, яке можна буде отримати без відвідування ТЦК. Реформа передбачає можливість проходження медогляду в будь-якому цивільному медзакладі за власним вибором.

Перший етап реформи ВЛК відбудеться до 28 лютого. Міноборони зробить електронне направлення на ВЛК й не треба буде фізично йти в ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Міністерство оборони України запропонувало реформу. Її сенс простий. Ми розділяємо медичний огляд від адміністративного рішення. Не змушуємо людину проходити ВЛК саме в певних військово-лікарських місцях, а розблоковуємо можливість пройти людині ВЛК там, де вона вважає зручним", - розповіла Черногоренко.

Вона зазначила, що Міністерство оборони зробить свою частину роботи цифрової.

"Ми цифровізуємо висновок цього медичного огляду - це буде медичний висновок, він буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я, надсилатися для адміністративної частини, теж цифрової. Міністерство оборони зробить свою частину роботи цифрової. Там ВЛК фактично маршрутизуєті дані, які є по медичному огляду для того, щоб цей військовозобов'язаний виконував ту, чи іншу роботу", - сказала Черногоренко.

Вона розповіла про перший етап реформи.

"Перший етап реформи відбудеться до 28 лютого - це повністю на стороні міністерства оборони. Ми зробимо електронне направлення, не треба буде фізично йти в ТЦК, стояти в чергах, чекати папірець. Ми зробимо його цифровим, можна буде його завантажити в Резерві+, або отримати його фізично в ТЦК. Це за бажанням людини. Ми цифровізуємо постанову про ВЛК", - пояснила Черногоренко.

Далі, за її словами, Міноборони з МОЗ зроблять частину, яка стосується загальних цивільних медзакладів.

"Взагалі в моїй ідеальній картинці світу - це військовозобов'язаний в зручному для нього закладі, з тим лікарем якому він довіряє проходить щорічний чекап і це буде добре впливати на діагностику й люди частіше будуть звертатися до лікаря", - сказала вона.

Доповнення

У грудні 2024 року міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

Також Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), яка має завершитися у листопаді 2025 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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