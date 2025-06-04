Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Согласно действующему законодательству Украины, все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными" к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года. УНН рассказывает, что нужно знать военнообязанным, как можно получить повестку на ВВК, и какие предусматриваются штрафы за непрохождение ВВК.

Детали

В марте прошлого года вступил в силу закон, по которому в Украине был отменен для военнообязанных статус "ограниченно годный". Закон ввел только два статуса: "годный" и "негодный" к военной службе.

В мае прошлого года Министерство обороны своим приказом определило список заболеваний, по которому будет устанавливаться статус годности военнообязанного к военной службе.

В соответствии с приказом, военно-врачебная экспертиза будет определять годность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливать причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определять необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

По приказу признаются заболевания, по которым военнообязанного могут признать:

годным к военной службе;

негодным к военной службе с исключением из учета;

годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

негодным к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

требует освобождения от исполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней; лечения в учреждении здравоохранения (учреждении) на срок не менее определенного количества календарных дней.

Закон обязывал прежнюю категорию "ограниченно годных" пройти повторно ВВК до 4 февраля.

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В феврале Верховная Рада продлила срок прохождения ВВК для "ограниченно годных". В соответствии с законом №4235-IX, украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны "ограниченно годными" к военной службе, должны до 5 июня пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе.

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Адвокат Марина Бекало в комментарии УНН рассказала, что согласно письму МОН от 22 мая 2025 года, военнообязанные студенты в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие статус "ограниченно годные", должны пройти ВВК до 5 июня и предоставить документальное подтверждение во II отдел (который отвечает за ведение военного учета) учебного заведения, в которых они учатся.

Последствиями не прохождения медицинского осмотра ВВК может быть штраф 17 тыс. гривен согласно ст. 210 КУоАП, уплата которого не освобождает от обязанности пройти медицинский осмотр, а также объявление военнообязанного в розыск с целью доставки в ТЦК и СП - отметила Бекало.

Она отмечает, что обжаловать штраф должен каждый человек, однако вопрос только в перспективе, а это зависит от индивидуальных обстоятельств.

"Например, лицо имеет инвалидность и соответственно не имело обязанности прохождения ВВК. Или процедурные нарушения ТЦК и СП при оформлении административных материалов", - добавила адвокат.

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Кроме того, обязанность прохождения ВВК распространяется на всех, кто был признан "ограниченно годными", в том числе и на военнообязанных, имеющих бронирование.

Адвокат, советник Адвокатского объединения Leshchenko & Partners Сергей Заянчуковский в комментарии УНН отмечает, что закон декларирует, что граждане могут выбрать: обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста ("Резерв+").

"Теоретически через "Резерв+" можно было бы получить направление без очереди и сразу идти проходить медицинский осмотр в больнице, определенной в электронном направлении. По крайней мере, такой удобный путь неоднократно декларировался представителями Министерства обороны Украины. Личное обращение в ТЦК очевидно выглядело менее привлекательно, учитывая их загруженность и бесконечные очереди. Такой вариант прохождения медицинского осмотра приходилось бы выбирать тем, у кого по тем или иным причинам некорректно отображаются сведения в "Резерв+" или не удавалось получить электронное направление в военно-врачебную комиссию", - отмечает Заянчуковский.

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По его словам, на практике все превратилось в лотерею.

"В некоторых регионах врачи ВВК действительно ждут в больницах мужчин, которые сформировали через "Резерв+" свое электронное направление и готовы выполнить обязанность как это предусмотрено законом. Им повезло пройти медицинский осмотр за несколько дней или даже часов, почти не контактируя с представителями ТЦК. Однако есть нередкие случаи невозможности пройти медицинское обследование таким образом. Свою заявку я подавал через "Резерв+" 22 мая – за две недели до истечения предусмотренного законом срока. В сформированном электронном направлении было указано пройти ВВК в КНП "Консультативно-диагностический центр №1 Дарницкого района города Киева", где уставшие работники медицинского учреждения объясняют, что никакого ВВК здесь нет и надо становиться в живую очередь Дарницкого ТЦК", - отметил Заянчуковский.

Он рассказывает, что выдача бумажных направлений на медицинское обследование в ТЦК начинается после 9 часов и длится как повезет – иногда до вечера, иногда прекращается в 13:00. Иногда мужчинам сообщают, что "система не работает" и направление выдать невозможно.

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"На момент начала работы ТЦК очередь достигает ста мужчин, из которых получить бумажное направление на ВВК (имея при этом электронное от "Резерв+") иногда удается нескольким десяткам. На следующий день все начинается с начала. Для примера, 30 мая в 5 утра мне удалось занять очередь под номером 36. Начиная с 9:00 и до обеденного перерыва направление на ВВК получили около 20 мужчин. В 12:45 всем присутствующим в очереди работники ТЦК сообщили, что на сегодня больше направлений на ВВК выдавать не будут. Чтобы увеличить свои шансы получить направление некоторые мужчины занимают очередь с 12-й ночи – вынужденно нарушая запрет пребывания на улице во время комендантского часа и рискуя получить штраф уже на этом этапе. Мои попытки выполнить свой долг начались 22 мая. Почти каждый день я занимаю очередь в ТЦК, однако до сих пор не могу получить свое направление. Сегодня, 4 июня в 5 утра мой номер в очереди 79. За две недели так и не удалось не то чтобы пройти медицинский осмотр, а просто попасть в кабинет ТЦК, где выдают бумажные направления", - рассказывает свою историю адвокат.

Заянчуковский также рассказал, какие штрафы предусматриваются для лиц, не прошедших ВВК до 5 июня.

"Пока что не понятно по какой именно статье планируют составлять протоколы об административных правонарушениях работники ТЦК – по статье 210 "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета" или 210-1 "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако в любом случае предусмотрен существенный штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен. Наложение такого штрафа можно и нужно обжаловать, учитывая то, каким образом было на самом деле реализовано прохождение ВВК с живыми очередями в некоторые ТЦК и приемом по 20 человек в день", - добавляет адвокат.

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Адвокат отмечает, что замечания работников ТЦК вроде "а чего вы не пришли раньше?", не имеют юридического смысла, поскольку государство, устанавливая обязанность, должно обеспечить возможность ее выполнения гражданами в любой момент до установленной законом финальной даты.

Более того, если именно работниками ТЦК вопреки положениям закона не было обеспечено возможности прохождения медицинского осмотра по электронным направлениям "Резерв+", то с каких оснований платить за это должны рядовые граждане? Искусственно созданные препятствия в прохождении ВВК не могут иметь последствием возложение на граждан, которые потратили на неоднократные попытки выполнить обязанность свое время, дополнительного бремени по уплате немалого штрафа - резюмировал адвокат.

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