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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Минобороны обновило порядок проведения военно-врачебной экспертизы в ВСУ

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Минобороны Украины внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, сократив сроки проверки документов ВВК до 5 дней. Решения ВВК теперь выдаются быстрее.

Минобороны обновило порядок проведения военно-врачебной экспертизы в ВСУ

Министерство обороны Украины внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Как отметили в Минобороны, сейчас уже четко определены сроки проверки документов военно-врачебными комиссиями.

Сроки проверки документов ВВК:

  • введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов;
    • если документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК, и нет ошибок, документы по постановлению "непригоден" должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически отправляются в реестр Обериг, а бумажные документы – в ТЦК.

      Если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр.

      Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных – 2 экземпляра, для военнослужащих – 4.

      В Министерстве обороны подчеркнули, что эти изменения помогут повысить эффективность медицинского оценивания и позволят избегать необоснованных задержек.

      Дополнительно

      Минобороны также упростило процесс выдачи решений ВВК лицам, проходившим медицинский осмотр. Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавали только в ТЦК по месту пребывания на учете.

      Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК31.01.25, 12:37 • 124378 просмотров

      Если утверждение требуется, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра Обериг, заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как Территориальный центр комплектования получит протокол заседания штатной ВВК.

      Справка

      Положение о военно-врачебной экспертизе регулирует порядок установления степени годности к военной службе лиц, проходящих или планирующих проходить службу в ВСУ.

      Реформа ВВК: направление на медосмотр можно будет получить в Резерв+20.12.24, 14:47 • 19553 просмотра

      Напомним

      В Украине продолжается реформа системы военной медицинской экспертизы, цель которой — уменьшить бюрократию и повысить прозрачность процедур принятия решений в отношении военнослужащих.

      Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский29.05.25, 13:11 • 166596 просмотров

      Андрей Кулик

      Андрей Кулик

      ОбществоВойнаЗдоровье
      Министерство обороны Украины
      Украина
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