Минобороны обновило порядок проведения военно-врачебной экспертизы в ВСУ
Киев • УНН
Минобороны Украины внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, сократив сроки проверки документов ВВК до 5 дней. Решения ВВК теперь выдаются быстрее.
Министерство обороны Украины внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, передает УНН.
Детали
Как отметили в Минобороны, сейчас уже четко определены сроки проверки документов военно-врачебными комиссиями.
Сроки проверки документов ВВК:
- введен четкий предельный срок проверки
документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов;
- если документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК,
и нет ошибок, документы по постановлению "непригоден" должны быть
переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В
других случаях решения автоматически отправляются в реестр Обериг, а бумажные документы – в ТЦК.
Если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр.
Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных – 2 экземпляра, для военнослужащих – 4.
В Министерстве обороны подчеркнули, что эти изменения помогут повысить эффективность медицинского оценивания и позволят избегать необоснованных задержек.
Дополнительно
Минобороны также упростило процесс выдачи решений ВВК лицам, проходившим медицинский осмотр. Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавали только в ТЦК по месту пребывания на учете.
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Если утверждение требуется, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра Обериг, заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как Территориальный центр комплектования получит протокол заседания штатной ВВК.
Справка
Положение о военно-врачебной экспертизе регулирует порядок установления степени годности к военной службе лиц, проходящих или планирующих проходить службу в ВСУ.
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Напомним
В Украине продолжается реформа системы военной медицинской экспертизы, цель которой — уменьшить бюрократию и повысить прозрачность процедур принятия решений в отношении военнослужащих.
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