Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

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Минобороны ввело электронное направление на военно-врачебную комиссию через приложение «Резерв+». Военнообязанные могут сгенерировать цифровой документ с QR-кодом без визита в ТЦК.

Военнообязанные теперь могут получить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) без необходимости посещать ТЦК и СП. Для этого достаточно обновить приложение "Резерв+" и сгенерировать направление в цифровом формате с QR-кодом. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

В конце декабря 2024 года Министерство обороны Украины предложило правительству целостное видение реформы военно-врачебной комиссии. Это не только цифровизация, но и в целом изменение всех подходов и процессов в контексте отношений между государством и военнообязанными. Поскольку правительство поддержало видение реформы, которое было предложено Министерством обороны и согласовано с Министерством здравоохранения, большая роль Минздрава будет во втором этапе этой реформы

- сказала Черногоренко.

По ее словам, реформа состоит из нескольких этапов. В рамках первого этапа Министерство обороны вводит электронное направление на военно-врачебную комиссию и постановление о годности или непригодности в цифровом формате.

"Собственно, этот этап должен был бы быть реализован до 28 февраля 2025 года, но электронное направление мы сделали на месяц раньше, поскольку это был запрос от пользователей "Резерв+". И сегодня мы запускаем электронное направление на военно-врачебную комиссию. Почему это важно? Потому что, чтобы его получить, не нужно идти в ТЦК и СП, не нужно стоять в очередях - это можно сделать через цифровой инструмент", - добавила Черногоренко.

Сделать это можно так: зайти в "Резерв+", обновить версию, чтобы функционал подтянулся, и далее сгенерировать себе направление на ВВК, которое будет иметь QR-код, сформированный в виде электронного документа.

"С 28 февраля мы будем иметь следующий электронный формат взаимодействия государства и военнообязанного - постановление о пригодности. Оно будет только цифровым и будет вноситься исключительно через интерфейс, который разработает Минобороны. Таким образом, человеку не нужно будет идти второй раз в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности... Соответственно, два визита в ТЦК мы полностью нивелируем", - отметила Черногоренко.

Однако, по ее словам, если человек больше доверяет офлайн-режиму, то он может сделать это, как и раньше.

Напомним

Студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить отсрочку через "Резерв+". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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