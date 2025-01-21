У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

Студенти, аспіранти і докторанти знову можуть отримати відстрочку через "Резерв+", повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у вівторок у Facebook, пише УНН.

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"Усе працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+. Також активно працюємо, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+. Як будуть новини - повідомлю", - написала Черногоренко.

Послуга оформлення відстрочки знову працює: що змінилось у "Резерв+"?