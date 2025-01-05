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Послуга оформлення відстрочки знову працює: що змінилось у "Резерв+"?

Київ • УНН

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У застосунку "Резерв+" відновлено послугу оформлення відстрочки від мобілізації для батьків трьох неповнолітніх дітей. Сервіс було тимчасово призупинено через технічні роботи у реєстрах Мін'юсту після кібератаки.

Послугою можуть скористатись військовозобов'язані, що мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Але тривалий час, після масштабної атаки на державні реєстри, відповідна послуга не працювала.

Як повідомляє заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко у мережі Facebook, наразі послуга відстрочки для багатодітних батьків у цифровому застосунку вже працює, передає УНН.

Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків

- повідомила Катерина Черногоренко.

Раніше посадовиця повідомляла, що послугу відстрочки у Резерв+ було призупинено через технічні роботи у реєстрах Мін’юсту. 

УНН повідомляв, що окупанти атакували цифрові бази даних Міністерства юстиції України, через що багато державних реєстрів не працюють.

Проросійські хакери атакували близько десяти сайтів у Італії: що відомо про наслідки28.12.24, 19:55 • 22243 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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