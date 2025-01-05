Послуга оформлення відстрочки знову працює: що змінилось у "Резерв+"?
Київ • УНН
У застосунку "Резерв+" відновлено послугу оформлення відстрочки від мобілізації для батьків трьох неповнолітніх дітей. Сервіс було тимчасово призупинено через технічні роботи у реєстрах Мін'юсту після кібератаки.
Послугою можуть скористатись військовозобов'язані, що мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Але тривалий час, після масштабної атаки на державні реєстри, відповідна послуга не працювала.
Як повідомляє заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко у мережі Facebook, наразі послуга відстрочки для багатодітних батьків у цифровому застосунку вже працює, передає УНН.
Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків
Раніше посадовиця повідомляла, що послугу відстрочки у Резерв+ було призупинено через технічні роботи у реєстрах Мін’юсту.
УНН повідомляв, що окупанти атакували цифрові бази даних Міністерства юстиції України, через що багато державних реєстрів не працюють.
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