Услуга оформления отсрочки снова работает: что изменилось в «Резерв+»?
Киев • УНН
В приложении «Резерв+» восстановлена услуга оформления отсрочки от мобилизации для родителей трех несовершеннолетних детей. Сервис был временно приостановлен из-за технических работ в реестрах Минюста после кибератаки.
Услугой могут воспользоваться военнообязанные, имеющие трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Но длительное время, после масштабной атаки на государственные реестры, соответствующая услуга не работала.
Как сообщает заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко на своей FB-странице, услуга отсрочки для многодетных родителей в цифровом приложении уже работает, передает УНН.
Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей
Ранее чиновница сообщала, что услуга отсрочки в Резерв+ была приостановлена из-за технических работ в реестрах Минюста.
УНН сообщал, что оккупанты атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины, из-за чего многие государственные реестры не работают.
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