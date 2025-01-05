Услуга оформления отсрочки снова работает: что изменилось в «Резерв+»?

Услугой могут воспользоваться военнообязанные, имеющие трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Но длительное время, после масштабной атаки на государственные реестры, соответствующая услуга не работала.

Как сообщает заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко на своей FB-странице, услуга отсрочки для многодетных родителей в цифровом приложении уже работает, передает УНН.

Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей - сообщила Екатерина Черногоренко.

Ранее чиновница сообщала, что услуга отсрочки в Резерв+ была приостановлена из-за технических работ в реестрах Минюста.

УНН сообщал, что оккупанты атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины, из-за чего многие государственные реестры не работают.

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