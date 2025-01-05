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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Услуга оформления отсрочки снова работает: что изменилось в «Резерв+»?

Услуга оформления отсрочки снова работает: что изменилось в «Резерв+»?

Киев  •  УНН

 • 5926 просмотра

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В приложении «Резерв+» восстановлена услуга оформления отсрочки от мобилизации для родителей трех несовершеннолетних детей. Сервис был временно приостановлен из-за технических работ в реестрах Минюста после кибератаки.

Услугой могут воспользоваться военнообязанные, имеющие трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Но длительное время, после масштабной атаки на государственные реестры, соответствующая услуга не работала.

Как сообщает заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко на своей FB-странице, услуга отсрочки для многодетных родителей в цифровом приложении уже работает, передает УНН.

Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей

- сообщила Екатерина Черногоренко.

Ранее чиновница сообщала, что услуга отсрочки в Резерв+ была приостановлена из-за технических работ в реестрах Минюста. 

УНН сообщал, что оккупанты атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины, из-за чего многие государственные реестры не работают.

Пророссийские хакеры атаковали около десяти сайтов в Италии: что известно о последствиях28 дек. 2024, 17:55 • 21578 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
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