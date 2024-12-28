Пророссийские хакеры атаковали около десяти сайтов в Италии: что известно о последствиях
Киев • УНН
Хакерская группа Noname 057 осуществила DDoS-атаку на официальные сайты Италии, включая МИД и аэропорты Милана. Последствия атаки были нейтрализованы в течение двух часов.
В субботу, 28 декабря, пророссийская хакерская группировка атаковала около десяти официальных сайтов в Италии, включая сайты Министерства иностранных дел и двух миланских аэропортов, временно выведя их из строя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство кибербезопасности страны, пишет УНН.
Детали
Представитель агентства кибербезопасности Италии заявил, что во время таких атак хакеры пытались наполнить сеть необычно большим объемом трафика данных, чтобы парализовать ее.
По его словам, агентство оказало оперативную помощь учреждениям и фирмам, которые стали объектом атаки, и что последствия атаки были «смягчены» менее чем за два часа.
Кибератака не привела к сбоям в работе миланских аэропортов Линате и Мальпенса, сообщил представитель управляющей ими компании SEA.
Отмечается, что веб-сайты аэропортов были недоступны, впрочем мобильные приложения аэропортов продолжали работать.
Пророссийская хакерская группа Noname 057 (16) взяла на себя ответственность за атаку, сказав, что «русофобы Италии получили заслуженный киберответ».
Напомним
Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что вражеские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины.
22 декабря первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, заявлял, что на полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись самой масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель.