В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов
Киев • УНН
Система «Резерв+» возобновила возможность получения отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов. Минобороны наладило взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования.
Студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить отсрочку через "Резерв+", сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во вторник в Facebook, пишет УНН.
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"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+. Также активно работаем, чтобы другие типы отсрочек стали доступны в Резерв+. Как будут новости - сообщу", - написала Черногоренко.
Услуга оформления отсрочки снова работает: что изменилось в «Резерв+»?05.01.25, 15:42 • 29897 просмотров