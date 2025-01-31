Нова функція "Резерв+": як отримати направлення на ВЛК без відвідування ТЦК

Військовозобов’язані тепер можуть отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) без необхідності відвідувати ТЦК та СП. Для цього достатньо оновити застосунок "Резерв+" і згенерувати направлення у цифровому форматі з QR-кодом. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.

Наприкінці грудня 2024 року Міністерство оборони України запропонувало уряду цілісне бачення реформи військово-лікарської комісії. Це не тільки цифровізація, а й загалом зміна всіх підходів і процесів у контексті відносин між державою і військовозобов’язаними. Оскільки уряд підтримав бачення реформи, яке було запропоноване Міністерством оборони та погоджене з Міністерством охорони здоров’я, велика роль МОЗ буде у другому етапі цієї реформи – сказала Черногоренко.

За її словами, реформа складається з декількох етапів. У рамках першого етапу Міністерство оборони запроваджує електронне направлення на військово-лікарську комісію та постанову про придатність або непридатність у цифровому форматі.

"Власне, цей етап мав би бути реалізований до 28 лютого 2025 року, але електронне направлення ми зробили на місяць раніше, оскільки це був запит від користувачів "Резерв+". І сьогодні ми запускаємо електронне направлення на військово-лікарську комісію. Чому це важливо? Тому що, щоб його отримати, не потрібно йти до ТЦК та СП, не потрібно стояти в чергах – це можна зробити через цифровий інструмент", – додала Черногоренко.

Зробити це можна так: зайти в "Резерв+", оновити версію, щоб функціонал підтягнувся, і далі згенерувати собі направлення на ВЛК, яке матиме QR-код, сформований у вигляді електронного документа.

"З 28 лютого ми матимемо наступний електронний формат взаємодії держави і військовозобов’язаного – постанову про придатність. Вона буде тільки цифровою та вноситиметься виключно через інтерфейс, який розробить Міноборони. Таким чином, людині не потрібно буде йти вдруге у ТЦК з постановою про придатність або непридатність… Відповідно, два візити в ТЦК ми повністю нівелюємо", – зазначила Черногоренко.

Однак, за її словами, якщо людина більше довіряє офлайн-режиму, то вона може зробити це, як і раніше.

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