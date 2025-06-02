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Міноборони оновило порядок проведення військово-лікарської експертизи в ЗСУ

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Міноборони України внесло зміни до положення про військово-лікарську експертизу, скоротивши строки перевірки документів ВЛК до 5 днів. Рішення ВЛК тепер видаються швидше.

Міноборони оновило порядок проведення військово-лікарської експертизи в ЗСУ

Міністерство оборони України внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах. Про це повідомили у Telegram-каналі оборонного відомства, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в Міноборони, зараз вже чітко визначені строки перевірки документів військово-лікарськими комісіями.

Строки перевірки документів ВЛК:

  • запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів;
    • якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою "непридатний" мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру Оберіг, а паперові документи – до ТЦК.

      Якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр.

      Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – 2 примірники, для військовослужбовців – 4.

      У Міністерстві оборони підкреслили, що ці зміни допоможуть підвищити ефективність медичного оцінювання та дозволять уникати необґрунтованих затримок.

      Додатково

      Міноборони також спростило процес видачі рішень ВЛК особам, які проходили медичний огляд. Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

      Нова функція "Резерв+": як отримати направлення на ВЛК без відвідування ТЦК31.01.25, 12:37 • 124378 переглядiв

      Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру Оберіг, засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як Територіальний центр комплектування отримає протокол засідання штатної ВЛК.

      Довідка

      Положення про військово-лікарську експертизу регулює порядок встановлення ступеня придатності до військової служби осіб, які проходять чи планують проходити службу у ЗСУ.

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      Нагадаємо

      В Україні триває реформа системи військової медичної експертизи, мета якої — зменшити бюрократію та підвищити прозорість процедур прийняття рішень щодо військовослужбовців.

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      Андрій Кулик

      Андрій Кулик

      СуспільствоВійнаЗдоров'я
      Міністерство оборони України
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