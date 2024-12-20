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Реформа ВВК: направление на медосмотр можно будет получить в Резерв+

Реформа ВВК: направление на медосмотр можно будет получить в Резерв+

Киев  •  УНН

 • 7998 просмотра

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До конца февраля 2025 года в Украине введут электронные направления на военно-врачебную комиссию через «Резерв+». Медосмотр можно будет пройти в любом определенном медучреждении, а результаты будут храниться в цифровой форме.

Военнообязанный смогут не посещать ТЦК для получения направления на прохождение ВВК, его можно будет получить в электронном варианте через Резерв+, пишет УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины. 

Детали

Соответствующий механизм должен быть наработан до конца февраля 2025 года. Планируется, что решение военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестр Оберіг

- говорится в сообщении.

«В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне,  медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. 

Целью реформы военно-врачебной экспертизы является усиление ее эффективности, разграничение функций ВВК и ТЦК, избежание очередей в территориальных центрах комплектования и снижение коррупционных рисков.

 Напомним

 Из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста приостановлено получение отсрочек в «Резерв+». Реестры Минобороны продолжают работать в штатном режиме, но возможны задержки в обработке запросов.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаЗдоровье
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